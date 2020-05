Fortalece Alejandro Murat estructura del Gobierno de Oaxaca

-El Mandatario Estatal tomó protesta a nuevos titulares de la CEPCO, CEA y Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de mayo de 2020.- Para fortalecer la estructura del Gobierno de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó protesta a los nuevos titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, y de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

En la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), fue designado Antonio Amaro Cancino, quien es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y sustituye a Heliodoro Díaz Escárraga.

Asimismo, como coordinadora general de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos (UM), fue nombrada Nallely Hernández García, quien sustituye a Jorge Zárate Medina, y es abogada con maestría en Derecho y Política Electoral por la UABJO.

En la Comisión Estatal del Agua (CEA), fue nombrado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quien sustituye a Benjamín Hernández Ramírez; él es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas.

El Mandatario Oaxaqueño convocó a la y los nuevos funcionarios, quienes cuentan con una amplia experiencia y se han desempeñado en diversos cargos públicos tanto en el ámbito estatal, como federal, a conducirse con responsabilidad para hacer cumplir lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En este sentido, la y los nuevos titulares se comprometieron a trabajar en beneficio de la sociedad oaxaqueña y agradecieron la confianza brindada por el Ejecutivo Estatal para las nuevas tareas encomendadas.

