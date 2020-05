Extiende Irineo Molina campaña de sanitización en comunidades

-Instalan filtro sanitario en Santa Teresa

-Necesario sanitizar casas y vehículos por cuenta propia para disminuir riesgos de contagio

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza extendió la campaña de sanitización a comunidades, con el objetivo de que la ciudadanía realice la misma acción en casas y autos de manera permanente, por iniciativa propia, y juntos disminuir los riesgos de contagio por COVID-19.

En esta ocasión se sanitizaron calles y avenidas de la comunidad de Santa Teresa, así como la iglesia, la cancha deportiva y el gimnasio que se encuentra al aire libre.

El equipo del diputado federal dejó insumos en la comunidad para que se puedan hacer trabajos de sanitización por una semana con la intención que esta se vuelva permanente por parte de los pobladores y juntos salir adelante.

