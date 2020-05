DIF Estatal Oaxaca continúa brindando atención ciudadana a las familias oaxaqueñas

Oaxaca, Oaxaca.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Oaxaca, continúa trabajando con las medidas necesarias ante la contingencia de salud que afecta a México y el mundo entero. Por ello, el director general de este organismo asistencial, Christian Holm Rodríguez, instruyó al titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, Raúl Alfonso Guzmán Saavedra, redoblar esfuerzos para la atención de las solicitudes ciudadanas.

Raúl Guzmán Saavedra señaló que la Coordinación de Atención Ciudadana sigue trabajando a pesar de la contingencia.- “En el DIF Estatal Oaxaca, continuamos trabajando de manera decidida por las familias oaxaqueñas. Atendemos las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades de salud a nivel federal y estatal; estamos conscientes que debemos cambiar la forma de trabajar y atender a la ciudadanía, utilizando los medios tecnológicos y de comunicación a nuestro alcance.

Por ello, queremos informar que las solicitudes dirigidas a este organismo asistencial, las estamos recibiendo a través del correo oficial [email protected] y en el teléfono, 501 50 50 extensión 1070 y 1071. Es importante mencionar que cada una de las solicitudes recibidas debe contener los datos del solicitante, tales como: nombre, dirección de su domicilio, teléfono de contacto y que su petición sea lo más clara posible, para poder canalizarla al área correspondiente y darle una respuesta en un lapso no mayor a 8 días hábiles”.

Asimismo, destacó que la coordinación de atención ciudadana labora actualmente de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, con todas las medidas preventivas necesarias. Además, se activó una línea celular con el número 951-471-2366, mediante el cual, se brinda información a la ciudadanía oaxaqueña a través de llamada de voz o mensaje vía WhatsApp.

“Con estas acciones, cumplimos la instrucción del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y de su esposa, Ivette Morán de Murat, en seguir trabajando por el bienestar de las familias oaxaqueñas, respetando en todo momento las medidas preventivas de salud y la sana distancia”, finalizó Guzmán Saavedra.

Exhortamos a las familias oaxaqueñas de seguir implementando la Operación QC “Quédate en Casa”, con el fin de reducir el número de contagios en el estado, y con ello, cuidarnos todas y todos.

¡Juntos y en Familia, Sí Podemos!

