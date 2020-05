Desaparece otra joven Tuxtepecana, denuncian en redes

-Al parecer se dirigía a una cita de trabajo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de redes sociales, familiares de Kasandra Salomón están reportado su desaparición, luego de que acudiera este miércoles a una cita de trabajo y ya no regresara a su domicilio, además de que tampoco se ha reportado con sus familiares.

La joven fue contactada para trabajar en casa, y fue citada en una tienda ubicada en el fraccionamiento Hacienda Real, este miércoles, por lo tanto minutos antes salió de su domicilio pero hasta el momento no saben nada de ella.

Por lo tanto sus familiares se dieron a la tarea de buscarla, sin que hasta el momento tengan datos del paradero de esta joven.

En los últimos días se han reportado algunas desapariciones de jóvenes del municipio, los casos que más han dado de que hablar fueron de las estudiantes de la UNPA, de éstas Wendy Dublan apareció un par de días después, sin embargo los familiares de Itzel González, aún siguen buscándola y siguen con la esperanza de encontrarla con vida.

