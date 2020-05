Continuán sanitizando calles del centro histórico de Oaxaca

-Participaron el cuerpo de bomberos, la policía vial y personal de la SSPO

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Personal del H. Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), realizaron una campaña de sanitización en varias calles del centro histórico de Oaxaca, como parte de las acciones que realizan las autoridades para mitigar el contagio de Covid-19, así lo manifestó el Secretario de Seguridad Raúl Ernesto Salcedo.

Comentó que fueron 20 calles las que se sanitizaron la mañana de este jueves, principalmente las calles aledañas a los mercados 20 de noviembre y Benito Juárez, debido a que a estos lugares acuden personas a realizar sus compras.

Asimismo indicó que estas acciones se van a seguir realizando durante el tiempo que dura la emergencia sanitaria que fue decretada por las autoridades federales, en esta acción participaron alrededor de cien personas del cuerpo de bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública.

La sanitización de espacios públicos es una de las acciones que están realizando las autoridades del gobierno del estado en coordinación con los municipios de la entidad, sobre todo en aquellos dónde se han confirmado casos positivos de Covid-19.

