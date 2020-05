Aumentan contenidos educativos por Cortv en beneficio de niñas, niños y adolescentes de Oaxaca con apoyo del IEEPO

-Bajo el esquema de la multiprogramación se habilitó el canal 9.2 de televisión abierta que representa una alternativa más para las y los estudiantes de educación básica

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de mayo de 2020.- Con una programación de contenidos educativos, de la estrategia “Aprende en Casa” y una serie de producciones para niñas, niños y adolescentes, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) habilitaron el nuevo canal 9.2 de televisión abierta, que representa una herramienta más para fortalecer los aprendizajes esenciales.

Además, se fortalece la estrategia “Aprende en casa”, herramienta de apoyo a los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos y creada para que niñas y niños de educación preescolar y primaria, así como jóvenes de secundaria, refuercen sus conocimientos durante el periodo de aislamiento social; con apego a los planes y programas de estudio vigentes.

De esta manera, Oaxaca cuenta con un canal adicional de televisión abierta, como una alternativa educativa más, quedando la programación de la siguiente forma: en el canal 9.1 se difundirán los contenidos de secundaria y bachillerato; mientras que en el 9.2 estarán los de preescolar y primaria, además de integrar la programación del canal Once Niñas y Niños, las 24 horas del día.

Lo anterior, es resultado de la firma del Convenio de Colaboración entre los directores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal y de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), Martín Vásquez Villanueva, en el marco de las acciones en el rubro educativo que impulsa el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y con los beneficios de la multiprogramación, que permite a las televisoras tener más señales y generar más oferta de contenido.

El Director General del IEEPO resaltó que el convenio deriva de las sinergias establecidas entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Cortv y el Instituto a su cargo, además de la disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que aprobó permisos provisionales para abrir canales multiprogramados que transmitan todos los contenidos educativos de la SEP hasta la reanudación de las actividades escolares en todo el país de forma presencial.

Reconoció que hoy más que nunca es evidente que el magisterio es imprescindible. “Sin su labor en las clases presenciales, la educación no tendría el éxito que se requiere”, dijo al tiempo de reconocer la labor que realizan las y los docentes apoyando, a distancia, a sus alumnos.



