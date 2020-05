Aislamiento fundamental para evitar contagios, en 24 horas se registran 17 nuevos casos positivos de COVID-19 en Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de mayo de 2020.- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, informó que de acuerdo al comunicado técnico diario de este miércoles 6 de mayo, se han contabilizado 202 casos positivos de COVID-19 en la entidad.



La funcionaria señaló que en 24 horas se registraron 17 nuevos casos positivos y lamentablemente cuatro fallecimientos más, sumando 31 decesos en todo el estado a consecuencia de este virus. Del total de muertes, 22 han sido en hombres y nueve en mujeres, las cuales han estado asociadas a enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad.



Agregó que se han notificado 943 casos, de los cuales 647 son negativos, 94 son sospechosos por lo que están en espera de resultados de laboratorio; y se han recuperado 117 personas, por lo que actualmente hay 54 pacientes activos.



En este sentido, dio a conocer que los casos activos, 24 se localizan en la Jurisdicción Sanitaria número uno, Valles Centrales, 10 en el Istmo, nueve en la Mixteca, seis en Tuxtepec, cuatro en la Costa y uno en la Sierra Norte.



García Kavanagh dijo que ante el incremento de contagios es de vital importancia quedarse en casa, seguir las recomendaciones de sana distancia, y salir únicamente a tareas indispensables como comprar alimentos o medicinas, además de lavarse las manos con agua y jabón, utilizar gel con base de alcohol al 70 %, el uso de cubrebocas, y no saludar de beso y mano.



Agregó que los cuatro fallecidos que se suman este miércoles son hombres de 64, 70 y 85 años de edad, quienes padecían diabetes e hipertensión, mientras que un varón más de 74 años, no presentaba comorbilidad. Ante ello, exhortó a la ciudadanía cuidar a los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de cinco años.



Señaló que de los 202 casos confirmados, 72 personas son de 25 a 44 años de edad, 42 están en el rango de 50 a 59 años, 38 de 65 años y más, y 21 en edades de los 45 a 49 años, por lo que dijo que la enfermedad por COVID-19, afecta a la población económicamente activa, ante ello es imperativo “quedarse en casa” y ser responsables.



Finalmente, la funcionaria hizo el llamado a la población y a las autoridades de los 570 municipios, para seguir con las medidas preventivas y con ello disminuir los contagios por COVID-19, evitando además la realización de eventos en espacios públicos o reuniones con aglomeración, con la finalidad de reducir el número de contagios y evitar la saturación de hospitales.

