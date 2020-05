Tras inquietud de comerciantes Tuxtepecanos en abrir, gobierno les pide mantener cortinas abajo

-El Coordinador de atención, dijo que con esto se busca que haya más casos confirmados

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la inquietud de algunos comerciantes en ya abrir sus negocios, debido a que necesitan generar ingresos, el Coordinador regional de Atención ciudadana Víctor Virgen Carrera, dijo que es necesario que los comerciantes sigan con sus cortinas abajo y así evitar que haya más casos de covid-19.

Agregó que debe de haber sensibilización por parte de los comerciantes y de seguir en la postura de abrir sus negocios estarían hablando con ellos y con esto impedir que abran, y así evitar que haya menos casos en esta tercera etapa de pandemia.

Además, puntualizó que han sido flexibles con algunos comerciantes a quienes los ha dejado trabajar, por lo que sí pidió a este sector seguir las recomendaciones que emita tanto el gobierno del estado como el sector salud.

Y es que algunos comerciantes están buscando la forma de poder abrir sus negocios, y podrían levantar las cortinas la próxima semana, como lo hicieron los comerciantes de la capital del estado, quiénes al no recibir apoyos, el pasado lunes optaron por abrir a pesar del decreto del Gobernador Alejandro Murat.

