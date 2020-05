Sin respuesta a peticiones de químicos biólogos para recategorización

-Anunciaron que colocarán lonas y mantas en distintos puntos a manera de protesta

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Químicos biólogos pertenecientes al Sindicato de Salud, dieron a conocer que no hay avances en la petición que hicieron al gobierno del estado de que los recategorice, para tener mejores ingresos, debido a que actualmente los consideran como una carrera técnica y no como una profesión.

Mencionaron que con la categoría que tienen están percibiendo un sueldo inferior, aún cuando tienen un título y cédula profesional, además otras de las exigencias es que se les den los mismos apoyos que se les están dando a los médicos y enfermeras, toda vez que son los químicos son quienes realizan las pruebas de Covid-19.

Dijeron que el sindicato los ha apoyado, pero como lo ha hecho con otros gremios, incluso dijeron que en esas ocasiones el sindicato hizo el acompañamiento de las demandas hasta lograr que las autoridades les dieran una respuesta, situación que no ha sucedido con los químicos biólogos.

Para llamar la atención de las autoridades, colocarán mantas y lonas en distintos puntos de la capital y del estado y en los centros de trabajo en dónde prestan sus servicios, a efecto de que atiendan y den respuesta a sus peticiones.

Fue el pasado 21 de abril, cuando este grupo de químicos biólogos se manifestó en el zócalo capitalino para dar a conocer esta situación, pues días antes se había anunciado un apoyo a médicos y enfermeras que están atendiendo a los pacientes con Covid-19, sin considerarlos, a pesar de que son ellos quienes hacen las pruebas para detectar o descartar esta enfermedad.

