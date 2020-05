Por Covid-19, habitantes de Macin Chico siguen con medidas de seguridad

-Además de la sana distancia, está el filtro y hasta sanitizaron la comunidad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que la comunidad de Macin Chico fue una de las primeras en donde se presentó un caso de covid-19, el Agente Municipal Feliciano Maroto Martínez informó que desde que fueron notificados empezaron a realizar diversas acciones de prevención y las cuales continúan.

Entre las acciones que han implementado son un filtro en la entrada a la comunidad, y aseguró el Agente que fueron los primeros en colocarlo, esto con la finalidad de evitar que personas ajenas a Macin ingresen, además de que las personas no salen de sus hogares, lo hacen en caso de que sea necesario.

Así mismo mantienen lo que es la sana distancia, y sobre todo quienes vienen a Tuxtepec toman todas las medidas de seguridad, además de que solo se dirigen a la cabecera por lo básico; también personal de Jurisdicción Sanitaria realizó la sanitización en las calles de Macin.

Señaló que la primera joven que resultó positiva a covid-19, no acudió a la comunidad por lo tanto no pudo infectar a más habitantes, en cuando a la defunción que se dio en Macin, la persona tenia tuberculosis y desde antes ya estaba aislado, debido a su enfermedad. Sin embargo no les han notificado nada de otra persona de esta comunidad haya fallecido.

Aseguró que la comunidad está tranquila, que están tomando en cuenta todas las medidas de seguridad.

