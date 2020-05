Locatarios del mercado Flores Magón en Tuxtepec, reciben apoyo alimentario

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la contingencia sanitaria que se vive, el diputado federal Irineo Molina Espinoza continúa con el apoyo alimentario a diversos sectores de la sociedad, tocando el turno en esta ocasión de los locatarios del mercado Ricardo Flores Magón en Tuxtepec.

El diputado Irineo Molina reconoció que son muchos los sectores vulnerables que solicitan apoyo, pero pidió un poco de paciencia, ya que el equipo con el que se trabaja es reducido, no obstante, el compromiso de llegar a todo el distrito 01sigue firme.

¡Juntos, saldremos adelante!

