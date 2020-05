Locatarios del kiosco de Oaxaca, piden apoyo de autoridades

-Denunciaron que la CFE ya les está cortando la luz porque no tienen dinero para pagar

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios que se ubican en el kiosco del zócalo capitalino, se manifestaron frente al palacio de gobierno, para exigir a las autoridades apoyos, porque aseguran que hasta el momento no han recibido ni una despensa, además de que no tienen recursos para hacer algunos pagos de sus negocios como el servicio de energía eléctrica.

Una de las locatarias dijo que el 16 de abril se les venció el recibo de luz y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha empezado a cortarles el servicio, y al no tener ingresos, no pueden pagar este servicio y tampoco pueden llevar el sustento para sus familias, por ello piden el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

Además dijeron que le pidieron una prórroga a CFE para pagar el servicio de energía eléctrica, sin embargo la respuesta fue negativa ya decir de los locatarios, el personal de la paraestatal les dijo que sólo condonan el servicio a ciertas organizaciones sociales, asimismo comentaron que ellos pagan derecho de piso al ayuntamiento y otros impuestos.

El gobierno del estado ha anunciado en varias ocasiones sobre financiamientos que están ofreciendo a micros y pequeños comerciantes, sin embargo los locatarios del kiosco dijeron que no requieren de un préstamo, porque es un recurso que tendrán que pagar y ante las bajas ventas se les dificultará.

Agregaron que a pesar de estar instalados en el zócalo capitalino, sus ventas han bajado desde hace tiempo, debido a las constantes manifestaciones y plantones que realizan las organizaciones sociales y es que sus clientes prefieren comprar en otro lugar, por el temor de ser agredidos por las personas que se manifiestan en ese lugar.

Otra locataria dijo que las ventas les bajaron desde al año 2006, cuando estuvo el magisterio oaxaqueño en el zócalo durante varios meses.

