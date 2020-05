Importante quedarse en casa, suman 185 casos positivos a COVID-19 y 27 defunciones

-Exhortan las autoridades sanitarias a las y los oaxaqueños aumentar las medidas de protección y aislamiento, pues la enfermedad se extiende a más municipios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de mayo de 2020.- De acuerdo con los resultados obtenidos por laboratorio, avalados por la Secretaría de Salud Federal, Oaxaca reporta 13 nuevos casos positivos a COVID-19, con lo que mantiene un acumulado de 185 pacientes, de los cuales a la fecha se encuentran activos 45.



Durante el informe técnico del corte de este martes 5 de mayo referente a la nueva cepa de coronavirus, el director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que se realizaron 924 pruebas para la detección del virus, de éstas, 644 resultaron negativas, 95 están como sospechosas y 113 se han recuperado de la enfermedad viral.



El funcionario lamentó que este martes se sumaran a las estadísticas tres fallecimientos más, por lo que se tiene un registro de 27 muertes a causa de la emergencia sanitaria en el territorio oaxaqueño.



Detalló que de las tres personas que perdieron la vida, dos eran del sexo masculino de 79 y 67 años de edad, este último con antecedentes de obesidad, ellos eran residentes del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Cruz Xoxocotlán, respectivamente.



El tercer fallecimiento, dijo, se trata de una mujer de 55 años de edad, originaria del municipio de Juchitán de Zaragoza, con diagnóstico subyacente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II y obesidad.



Añadió que del global de casos positivos, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales concentra 94 casos, seguido por la Mixteca con 29 registros, Tuxtepec con 26, Istmo de Tehuantepec con 24, la Costa con 11 casos, y la Sierra (Norte) se encuentra constante con un solo paciente. En esta misma categoría, 78 casos corresponden al sexo femenino y 107 al masculino.



Informó que los municipios con mayor transmisión del virus son: Cuilápam de Guerrero, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, Huajuapan de León, Santa Cruz Xoxocotlán, por mencionar algunos.



Azamar Cruz señaló que el COVID-19 se ha expandido a dos localidades más en la entidad; con esta cifra se tiene el diagnóstico geográfico de un total de 68 municipios donde se ubican los contagios.



Por ello, enfatizó en el llamado a la solidaridad y a la suma de acciones para reducir la velocidad de la propagación del virus, así como reforzar la estrategia “Quédate en casa”, ya que, dijo, “es la mejor herramienta para lograr aplanar la curva de la pandemia”.



En cuanto al ingreso de pacientes a los hospitales, refirió que 94 personas han requerido atención hospitalaria, mientras que 91 han presentado sintomatología leve, por lo que han cursado la enfermedad en aislamiento domiciliario, con el monitoreo constante del personal de la institución.



Ante el avance rápido de casos e índices de mortalidad en Oaxaca, insistió en el reforzamiento del lavado de manos, uso de cubrebocas y principalmente en el confinamiento domiciliario de los grupos vulnerables, ya que recalcó que del total de muertes el 48.1% padecía diabetes mellitus tipo II, el 40.7% de hipertensión arterial.



Mientras que el 22.2% obesidad, el 11.1% insuficiencia renal y 7.4% Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), inmunosupresión e insuficiencia hepática, respectivamente.



Finalmente, el Director de Atención Médica de los SSO invitó a la población a realizar acciones de saneamiento domiciliario con la estrategia “lava, tapa, voltea y tira” en familia, para evitar la presencia del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, ante la llegada de la temporada de lluvias en la entidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario