Identifican a muertos en el accidente en Sola de Vega; uno era Bombero

Como se informó, el percance se registró alrededor de las cinco de la mañana de este martes a la altura del kilómetro 87+400 de la carretera federal Oaxaca-Puerto Escondido.

Una camioneta de pasajeros tipo Urvan de la empresa “Villa Escondida” se fue a un barranco de más de 100 metros de profundidad.

Como resultado de ello, perdieron la vida Ángel C. R., quien era elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos, comisionado en Puerto Escondido; Macario R. P. y Ángel Emanuel F. D., miembro del 54 Batallón de Infantería.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Oaxaca acudió a la zona y por más de hora y media laboró para rescatar los cuerpos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado emitió sus condolencias a través de las redes sociales al elemento de Bomberos que falleció en el percance.

En tanto los heridos fueron trasladados a una clínica de la ciudad de Oaxaca, donde son atendidos y se reportan delicados de salud.

