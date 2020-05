Ganaderos de Oaxaca señalan de corrupta a Delegada Bienestar Nancy Ortiz

-Denunciaron que desde hace seis meses no los ha atendido, aún cuando fue una instrucción del Presidente López Obrador

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Ganaderos del estado de Oaxaca señalaron a la Delagada de los programas Bienestar Nancy Ortiz de corrupta, como ejemplo refirieron el fraude que realizó por medio del programa “Sembrando vidas”, además dijeron que tiene trabajando a su pareja sentimental en la región de la mixteca.

El Ganadero Oscar Olvera García mencionó que hace aproximadamente seis meses, en una visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, le informaron sobre la problemática por la que pasan y él primer mandatario les dijo que Nancy Ortiz los atendería, situación que hasta el momento no se ha dado y por ello decidieron manifestarse en las oficinas de la dependencia.

Los manifestantes dijeron que el campo mexicano está abandonado desde hace mucho tiempo, es por ello que hicieron el llamado a los ganaderos de todo el país, para hacerle ver al Presidente de la República la situación por la que atraviesan, la cual se ha agravado por la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Asimismo indicaron que con el cierre de los tianguis ganaderos como “el baratillo”, les ha afectado, pues ya no tienen espacios en dónde comercializar su ganado, ante la desesperación, el viernes un grupo de ganaderos abrió el tianguis de San Antonino.

En ese sentido pidieron a las autoridades que hagan algo al respecto, porque ante la desesperación, buscarán abrir los espacios para comercializar sus productos y esto podría salirse de control.

Cabe mencionar que en el marco de esta protesta, sacrificaron a un borrego, el cual fue colgado en el acceso principal de la Delegación de la Secretaría del Bienestar.

