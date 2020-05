Comerciantes de Tuxtepec, llaman a abrir el 15 de mayo

-A través de un documento en redes sociales, piden abrir con todas las medidas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En redes sociales circula un oficio, firmado supuestamente por un Comité de comerciantes de Tuxtepec, llamando a levantar sus cortinas el próximo viernes 15 de mayo, esto tras no recibir apoyos por parte del gobierno municipal, estatal y federal.

El oficio, llama a los comerciantes a unirse y a trabajar con todas las medidas necesarias, “Demostremos nuestra unidad y levantemos cortinas este 15 de mayo y no toleraremos más represión”, se lee en el documento, en donde piden abrir la próxima semana.

Y es que tras el cierre de los negocios, considerados como no indispensables, muchos comerciantes mostraron su inconformidad debido que las autoridades municipales lo hicieron coordinándose con la fuerza pública.

Esto orilló a los comerciantes a abrir sus cortinas a la mitad, pero además a buscar estrategias para generar ingresos, ya que muchos deben pagar nóminas, pero además deben de pagar la renta de los locales.

Por lo tanto el permanecer abiertos por unos tras el operativo de las autoridades, ocasionó que algunos locales fueran clausurados, y lo que provocó más enojo entre el sector, a pesar de que la instrucción del cierre de los comercios fue un decreto por parte del Gobernador Alejandro Murat.

Por esta situación a través de este documento que circula en redes están llamando a los comerciantes que resultaron afectados a abrir.

