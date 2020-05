Asestan duro golpe a distribución y tráfico de bebidas embriagantes en Valle Nacional

-Se logró incautar poco más de 100 mil pesos en cervezas que sigue siendo de la más exigida, pese a la Ley Seca

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a que el Gobierno Municipal declaró Ley Seca en el municipio de Valle Nacional para evitar aglomeraciones en fiestas y otras convivencias donde existe el riesgo de contagiarse del Covid-19, comerciantes de bebidas embriagantes continúan distribuyendo cervezas, por lo que las autoridades determinaron tomar acciones para detener el tráfico de estas bebidas.

De esta manera la policía municipal en coordinación con la policía Estatal ha asestado un contundente golpe al tráfico de cervezas por la noche y madrugada, logrando hasta el momento decomisar más de 200 cartones de cerveza embotellada y alrededor de 60 six de latones, teniendo un valor de más de 100 mil pesos hasta el momento.

La madrugada de este jueves fue detenido un vehículo de transporte público en modalidad de urvan de la ruta Tuxtepec-Valle Nacional, donde llevaban varias cajas de cervezas, la cual fue detectada por el filtro sanitario y consignado a las autoridades, donde se presume que un empleado del área de seguridad estaba involucrado en este acto ilícito.

Hasta el momento las autoridades no han determinado la procedencia de la mercancía ni hacia donde iba, siendo que viola el protocolo establecido por una Ley Institucional como es la Ley Seca y que desde hace varios días el edil ya había implementado en el municipio.

Según versiones de algunas personas el precio por caja oscila entre los 320 a 600 pesos, siendo un negocio redondo para los que se dedican a la distribución y venta de cervezas.

