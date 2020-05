Tianguistas de Oaxaca anuncian que regresarán a vender a partir del 8 de mayo

Redacción

Oaxaca.- Este martes la mesa directiva de la Unión de Tianguistas “Pedro Vásquez Colmenares A.C.”, encabezada por su presidente Luis Flores Vásquez emitieron un comunicado dirigido al Presidente municipal Oswaldo García Jarquín en el que anuncian su regreso a las calles este viernes 8 de mayo, esto ante su apoyo nulo pese a la contingencia.

En este comunicado se dijo que ante la situación de la pandemia por covid-19 que se esta viviendo actualmente, la organización acató al pie de la letra las disposiciones fijadas por el municipio, por lo que a partir del día 27 de marzo del presente año se abstuvieron de asistir a vender al Polideportivo y a la Colonia Reforma hasta el día de hoy.

Por otra parte, también se menciona que están pasando una situación difícil, y considerando la cantidad de personas en la organización se debe tomar en cuenta que ellos dependen de su trabajo y hasta la fecha no han recibido ningún apoyo por parte de los gobiernos municipales, estatales ni federales.

Asimismo aseguran que desde el 27 de marzo solicitaron préstamos a la palabra y no han recibido respuesta alguna, así como también han solicitado despensas y la respuesta es la misma.

Aseguraron que ante la desesperación de sus compañeros regresarán este 8 y 12 de mayo, con las medidas de seguridad necesarias y poder mitigar sus necesidades.

