Sanitizan unidades de transporte público en Chiltepec

-También piden a la población hacer caso a las recomendaciones de prevención para evitar contagios de Covid-19

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el municipio de San José Chiltepec, se continúan las acciones de sanitización al transporte público, esto se hace en dos momentos, cuando las unidades salen de la cabecera municipal y cuando regresan, esto para evitar contagios de Covid-19.

En este módulo participan autoridades sanitarias, autoridades municipales y parte de los insumos que se utilizan, fueron donados por el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, quien es originario de este municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Además de la sanitización, existen varios puntos en dónde se colocaron módulos para que las personas se laven las manos con agua y jabón, dichos módulos fueron dados también por el legislador federal y se colocaron en varios municipios del distrito federal 01 con cabecera en Tuxtepec.

Y es que Chiltepec registra un caso confirmado de Covid-19, el cual ya fue dado de alta, además hace unos días fue sepultado una persona que era sospechosa de esta enfermedad, por lo que se siguieron los protocolos que establecen las autoridades sanitarias, cabe mencionar que los resultados de laboratorio dieron negativo a coronavirus.

Las autoridades municipales por medio de la Síndico Municipal Griselda Molina Espinoza, pidieron a la población el seguir acatando las recomendaciones de prevención e higiene para evitar que haya más casos de Covid-19 en Chiltepec.

