Registran los SSO seis casos nuevos a COVID-19, suman 172 positivos

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de mayo de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz informó que de acuerdo al comunicado técnico diario de este lunes 4 de mayo, se registró una defunción más – un hombre de 82 años, residente de la región Mixteca- por lo que suman 24 decesos por COVID-19 en la entidad.



Ante este panorama, exhortó a la población para que evite salir de su casa, siendo únicamente necesario hacerlo para comprar alimentos, medicinas u otra actividad esencial, y sobre todo, extremar cuidados en adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y menores de cinco años.



Destacó que a la fecha suman 172 casos positivos, los cuales se encuentran distribuidos en la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, con 85 casos; seguido de la Mixteca con 29; Istmo y Tuxtepec con 23 cada una; 11 en la Costa y uno en la Sierra (Norte).



Sostuvo que se tienen 887 notificaciones, de los cuales 632 casos son negativos, 83 son sospechosos en espera de resultado por laboratorio, y se han recuperado 106 personas, por lo que enfatizó que es de vital importancia disminuir la movilidad de las personas para evitar más contagios, durante esta Fase 3 de la pandemia.



Azamar Cruz dijo que de las 24 defunciones, ocho son mujeres y 16 son hombres. El 50% de las y los fallecidos presentaban diabetes, el 42% hipertensión arterial, el 26.1 % obesidad, el 12.5% insuficiencia renal, 8.3% Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 8.3% tanto inmunosupresión, como otras enfermedades, respectivamente.



En su oportunidad, el especialista en Urgencias Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Edgar Rodríguez Villanueva, expuso el “Cuadro clínico del COVID-19”, donde comentó sobre los síntomas de este coronavirus, como lo son: dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, y en casos graves fiebre alta, neumonía e insuficiencia respiratoria; por lo que dijo, es importante prestar atención ante cualquier señal de éstas.

