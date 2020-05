Mitigar el avance del COVID-19 depende del compromiso de todas y todos: Alejandro Murat

-El Mandatario Oaxaqueño convocó a la sociedad a solidarizarse con Oaxaca y mantener el aislamiento durante esta Fase 3 de la pandemia

-Aseveró que únicamente un cumplimiento estricto de las medidas de prevención permitirá que pronto volvamos a la normalidad y disfrutemos de festividades como la Guelaguetza

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de mayo de 2020. En medio de la Fase 3 de la pandemia y con más de mil 400 nuevos casos de contagios al día a nivel nacional, el Gobierno de Oaxaca exhorta a la sociedad oaxaqueña a no bajar la guardia y mantener el aislamiento para mitigar el avance exponencial de los contagios y evitar así un colapso del sistema de Salud, situación que nos perjudicaría a todas y todos.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que únicamente si las y los oaxaqueños siguen apegándose estrictamente a las medidas de aislamiento y prevención recomendadas, se logrará aplanar la curva epidémica de casos acumulados, situación que es indispensable para poder regresar gradualmente a las actividades cotidianas y lograr la reactivación económica de la entidad.

Con este fin, se han instalado filtros sanitarios en diversos puntos del estado para revisar el cumplimiento de las medidas sanitarias, así como se llevan a cabo operativos de vigilancia para recomendar el uso de cubrebocas. evitar concentraciones de personas y la realización de actividades no esenciales.

Murat Hinojosa puntualizó que solo si el compromiso de la sociedad con las medidas de prevención se ve reflejado en una menor movilidad y en la disminución de los contagios, será posible pensar en la realización de eventos como la Guelaguetza, que no solo es valiosa desde el punto de vista cultural, sino que también genera una derrama económica que beneficia a miles de familias. Prueba de ello es que tan solo en las dos últimas semanas de julio del 2019, se captaron más de 423 millones de pesos, muchos de los cuales van directamente al bolsillo de las y los oaxaqueños.

El Gobernador lamentó que, pese al reiterado llamado de las autoridades de salud a quedarse en casa y a los filtros sanitarios implementados con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Policía Vial, Secretarías de Salud y de Movilidad, y la Policía Municipal, se sigan reportando una gran cantidad de casos de desacato a las recomendaciones sanitarias.

En este sentido, exhortó a la comunidad a respetar el trabajo de quienes están velando por nuestra seguridad y ayudándonos a salir de esta crisis lo más pronto posible; así como el esfuerzo que están realizando todas las oaxaqueñas y oaxaqueños que sí se están quedando en casa.

Asimismo, enfatizó en la importancia de comprender que estamos atravesando el momento de más riesgo de contagio y que el virus resulta letal para una parte importante de la población oaxaqueña, debido al gran número de personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión.

Por último, agradeció el compromiso de aquellas personas que sí se están quedando en casa y las invitó a compartir el mensaje de la importancia que tiene participar juntos en esta gran medida de prevención que nos permitirá salvar vidas y esperar un pronto regreso a las actividades cotidianas.



