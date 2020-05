Instalan 4 puntos para sanitizar vehículos en Tuxtepec

-Están ubicados en Flor de Piña, a la altura de la Cervecera, así como en san Bartolo y en el Puente Caracol

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes la jurisdicción sanitaria número 3 en coordinación con autoridades municipales, instalaron en Tuxtepec, cuatro puntos para sanitizar las unidades del transporte público y privado.

Estas acciones ya las venían realizando en el Puente Caracol y en la Glorieta Flor de Piña, sin embargo decidieron ampliar dos puntos y son a la altura de la Cervecera y otro más en la entrada de San Bartolo, con la finalidad de aumentar las unidades y vehículos sanitizados.

El Director de Salud Municipal Abel Jiménez Gómez, dijo que decidieron colocar estos puntos en las entradas principales de Tuxtepec, y con esto que todas las unidades que llegan y salen hacia otros municipios, vayan desinfectadas y que a su vez haya menos casos confirmados.

Para la sanitización de estas unidades se están apoyando del cuerpo de vectores de la jurisdicción que a su vez están utilizando un traje especial para realizar estas acciones.

Con estas acciones, dijo el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria que se buscan disminuir los casos, pero además lo que se requiere es que se sume la población con las diversas acciones de prevención, así como el resguardo, y en caso de que alguien arribe en la Cuenca del Papaloapan deben de mantenerse en sus hogares al menos 14 días y así en caso de ser portadores de covid-19, no se disparen los casos.

