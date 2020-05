Iniciarán el IEEPO y Cortv transmisiones de la serie radiofónica “Aprendiendo desde mi comunidad”

-A partir de mañana miércoles 6 de mayo se difundirá por las estaciones radiofónicas de la Cortv, en apoyo a las estrategias educativas, anunció el Director General del IEEPO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de mayo de 2020.- Con la finalidad de impulsar aprendizajes contextualizados a través de la riqueza cultural y étnica de niñas y niños de educación primaria de poblaciones indígenas de la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), iniciará este miércoles 6 de mayo las transmisiones de la serie radiofónica “Aprendiendo desde mi comunidad”, por las estaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

Cada emisión hará un recorrido sonoro y lingüístico por las distintas regiones del estado a través de narraciones, historias y música dirigida a la niñez de pueblos originarios, con un enfoque intercultural para promover el aprendizaje colaborativo; el desarrollo de habilidades cognitivas; la disciplina en actividades escolares y la valoración de la lengua y cultura local.

Esta serie se difundirá a través de la señal de Oaxaqueña Radio 92.9 FM, los lunes, miércoles y viernes, a las 7:30 a.m. y con repetición los martes, jueves y sábado, a las 4:30 p.m. También, a través de Global 96.9 FM se podrá escuchar los sábados y domingos a las 8:30 a.m.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal señaló que en un hecho histórico se realizarán estas transmisiones, tal como lo estableció el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para fortalecer el proceso educativo en la entidad durante la contingencia sanitaria, como apoyo a los planes de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con especial atención a las regiones, al tener Oaxaca gran riqueza pluricultural.

Explicó que la primera temporada de “Aprendiendo desde mi comunidad”, consta de 30 emisiones con contenidos educativos en las diferentes lenguas originarias de la entidad como el mazateco, triqui, chinanteco, mixe y zapoteco.

“Ningún estado de la República tiene ese tesoro de 16 lenguas originarias y 177 variantes, de ahí la importancia de atender en este rubro a las comunidades y que se convierta en una herramienta para reforzar los aprendizajes”, puntualizó.

Ángel Villarreal destacó la disposición del director general de la Cortv, Martín Vásquez Villanueva, para la implementación de este proyecto que marca un precedente y refrenda las acciones coordinadas con diversas instancias para garantizar los servicios educativos de manera incluyente y plural a todos los escolares de la entidad.

Entre los objetivos de la serie se encuentran generar lazos de identidad en las y los niños con su comunidad originaria a través de la lengua; incentivar la integración de carpetas de experiencias para compartir en el regreso a clases; recomendaciones sobre información de actividades escolares propuestas y orientación en el contexto del aislamiento preventivo.

Actualmente, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión continúa transmitiendo el programa “Aprende en Casa”, de lunes a viernes y con diferentes contenidos segmentados dirigidos al nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato por su señal de televisión y en la página de la red social de Facebook.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario