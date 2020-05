Hombre que amenazó con quemar hospital de Axochiapan murió por covid-19

Se trata del líder de transportistas en la localidad, quien en 2014 también protagonizó una protesta que terminó con la toma de la presidencia municipal, luego de que presuntos integrantes del Mando Único policiaco golpearon a un poblador quien a la postre perdió la vida. Durante la toma, un grupo de inconformes saqueó algunas oficinas y vandalizó otras.

El pasado 30 de marzo, Iguanero se encontraba entre el grupo de vecinos de Axochiapan que amenazó con quemar el hospital de la zona si las autoridades del gobierno del estado se atrevían a llevar pacientes contagiados por covid-19, como lo anunciaron días antes.

En un video que circula en redes sociales, Iguanero advertía que el hospital de Axochiapan no contaba con el equipo ni la capacidad para atender las infecciones comunes entre la población y mucho menos podría con una pandemia de las características del SARS-CoV-2.

“Yo creo que le estamos dando muchas vueltas al asunto. Si los médicos ya dijeron que no tienen la capacidad para atender a esa gente (infectados por covid), nosotros estamos siendo responsables para decirles que, si viene alguien aquí, vamos a actuar. Pero a actuar, no nada más hablar. ¡Actuar!

“Vamos a hacer esta actividad nosotros, los que estamos preocupados de que nuestras familias se contagien. Vamos a estar vigilantes de que no suceda lo que estamos pensando. Vamos a estar vigilantes. Si de verdad hay algo, bajita la mano, pues estamos aquí para actuar, y si no, ¿para qué venimos?”, destacó en una asamblea en el estacionamiento del hospital.

