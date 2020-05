Guardia Nacional recorres calles de Oaxaca para evitar robos y saqueos

-Dijeron que no está dentro de sus funciones el pedir a comerciantes que cierren sus negocios

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la Guardia Nacional, hicieron acto de presencia en las calles del centro histórico de la capital, con el objetivo de evitar que se presenten robos o saqueos a los comercios que se ubican en el primer cuadro de la verde antequera, específicamente en la zona de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre.

Y es que existe preocupación por parte de las autoridades, de que se lleguen a presentar saqueos y actos de rapiña, ante la desesperación de algunas personas, tal y como sucedió hace algunas semanas en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlan, en dónde saquearon una sucursal de la cadena de tiendas Chedrahui.

Además cabe recordar que este lunes varios comerciantes de esa zona de la ciudad capital, abrieron sus negocios, bajo el argumento de que ya no soportan más tiempo sin trabajar y percibir ingresos para mantener a sus familias, esto a pesar de que el país y el estado continúan en la fase 3 de la pandemia por el Covid-19.

En ese sentido, fuera de entrevista se preguntó a los elementos de la corporación si había la indicación de pedir a estos comerciantes que cerraran sus negocios y respondieron que a ellos no les compete hacer ese tipo de acciones, a menos que sea como apoyo a las autoridades municipales y estatales, luego de unos minutos, los elementos de la Guardia Nacional se retiraron del lugar.

