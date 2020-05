Gobierno de Tuxtepec refuerza acciones contra Covid-19

-Instala módulos de sanitización en los accesos principales de la ciudad

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal que preside el contador Fernando Bautista Dávila, puso en marcha este martes acciones para reforzar las medidas de prevención contra el Covid-19 con la instalación de módulos o filtros de sanitización de vehículos del transporte público y privado, en los accesos principales de la ciudad, a través de una brigada que igual atenderá los espacios públicos.

En virtud de que la movilidad es una de las principales causas de contraer el coronavirus, y ante el crecimiento del número de casos positivos en Tuxtepec, el Gobierno local decidió reforzar la sanitización de vehículos que ingresan a Tuxtepec, instalando 2 filtros, uno de ellos en el Puente San Bartolo y el otro frente a las instalaciones de la Compañía Cervecera del Trópico, mismos que permanecerán durante la cuarentena.

La sanitización de las unidades es un trabajo que de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria 03 se ha venido realizando, pero ahora se fortalece con estos módulos o filtros permanentes.

Al participar en el inicio de estas actividades, el alcalde Fernando Bautista Dávila dijo que su Gobierno refuerza las acciones de prevención buscando bajar el índice de contagios en el municipio y la región.

Informó que con la instalación de estos filtros que hoy se ponen en operación en el puente San Bartolo y frente a Cervecera, quedan cubiertos los principales accesos a la ciudad ya que la Jurisdicción Sanitaria 03 continúa con esta actividad en el puente Caracol así como en el punto en el que se encuentra la glorieta Flor de Piña.

Dávila pidió a la población y en particular a quienes viajan en vehículos de pasaje y particulares su cooperación para que los automotores sean sanitizados, porque “evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todos y la finalizad es mantenerlos salvo a ellos y a sus acompañantes”.

Anterior a la colocación de estos 2 nuevos filtros de sanitización, en la caseta de cobro del puente Caracol, el Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, apuntó que reforzar las acciones preventivas son prioridad para el Presidente Fernando Bautista Dávila, sobre todo en estos momentos en que el país está por entrar en la cúspide de la tercera etapa de esta pandemia, además de que Tuxtepec es uno de los municipios con mayor letalidad por Covid-19.

Por su parte el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón aseveró que nada es más valioso que la vida e informó que hasta el día de ayer los casos en Tuxtepec eran 19 dispersos en 12 comunidades y colonias a las que se suman hoy El Desengaño y Las Limas, además de que por la tarde se podría confirmar un deceso más en Tuxtepec por Covid-19.

