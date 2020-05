Este martes, SSO podría confirmar sexta muerte por covid-19 en Tuxtepec

-La persona estaba hospitalizada en Veracruz, pero era sospechoso de covid-19

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón señaló que la noche de este martes los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) van a confirmar la sexta defunción por covid-19 en Tuxtepec.

Señaló que es importante que las personas se mantengan en sus hogares para evitar que haya más casos y sobre todo más defunciones, “tenemos ya cinco defunciones, probablemente hoy por la noche nos van a notificar de un caso sospechoso que falleció, hoy tenemos los resultados por la tarde noche y posiblemente el Secretario esté anunciando la sexta defunción”.

Agregó que esta persona era del municipio, sin especificar en qué comunidad, y la cual falleció este lunes en un hospital del estado de Veracruz.

Así mismo, el Jefe Jurisdiccional señaló que ya son 23 los casos confirmados en la región, de los cuales 19 están en Tuxtepec, 2 más en Loma Bonita, 1 en San José Chiltepec y 1 más en Soyaltepec.

Los casos en Tuxtepec están concentrados en Buenos Aires el Apompo con 1 caso, 3 en Macin Chico, uno más en Casas Geo, en el Sureste segunda etapa hay 2 casos, 2 más en la colonia La Rosalía, 2 en la María Luisa, 1 en el Castillo.

También se reporta 1 caso en Infonavit Limas, 1 en la Lázaro Cárdenas, otro en la colonia Santa Cruz, uno más en el fraccionamiento Modelo, la Colonia Santa Fe con un caso, además de uno en Las Limas y el último en el Desengaño.

