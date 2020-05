En China solo se reporta un nuevo caso de covid-19

En China se reportó un solo contagio de covid-19 este martes y cumplió tres semanas sin fallecidos por la enfermedad causada por el virus.

Según la Comisión Nacional de Salud de China, 395 personas seguían hospitalizadas y otras 949 estaban bajo aislamiento y en observación por tratarse de supuestos casos o por ser positivos al coronavirus sin haber mostrado síntomas.

Los últimos datos se han publicado mientras China responde a las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y otros de que la pandemia podría haberse originado en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, donde se detectó por primera vez a finales del año pasado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado los desmentidos de China y la mayoría de los expertos creen que el virus se desarrolló de forma natural entre murciélagos y se transmitió a los humanos a través de un intermediario animal, muy probablemente un pangolín, que se vende para consumo humano en muchos mercados, como el de Wuhan.

China ha reportado 4 mil 633 decesos a causa del virus entre 82 mil 881 casos confirmados, pero las estrictas restricciones de viaje, las cuarentenas y el rastreo de casos por parte de la policía parecen haber frenado el virus coincidiendo con la llegada del buen tiempo a gran parte del país.

