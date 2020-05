Dan de alta a Tuxtepecana, diagnosticada con covid-19

-Estaba hospitalizada en el IMSS de Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes dieron de alta a una de las pacientes que permanecía hospitalizada en el hospital de zona 3 del IMSS en Tuxtepec, tras ser diagnosticada con Covid-19 desde hace más de una semana.

La paciente al salir de la clínica, fue despedida con aplausos y confetti, además de que traía su cubrebocas y careta, una vez que iba saliendo, había personal de la misma clínica que iba sanitizando el espacio por donde iba pasando.

A pesar de que ya fue dada de alta, la paciente seguirá en observación, debido a que estuvo más de una semana hospitalizada luego de ser diagnosticada con este virus.

La paciente sería la primera que es dada de alta en la clínica del IMSS, ya que los otros dos que fueron dados de alta estaban hospitalizados en el hospital regional.

Cabe hacer mención que hasta el momento hay 23 los casos confirmados en la región, y son ya 5 defunciones las que se suman, y este martes por la tarde podrían confirmar la sexta defunción por covid-19.

