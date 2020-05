Comercios de Tuxtepec, optan por vender en redes sociales

-Están buscando estrategias para poder tener ingresos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En las últimas dos semanas, tras la disposición del gobierno estatal en cerrar los comercios que no son indispensables, en Tuxtepec, los comerciantes que bajaron sus cortinas ya están reclamando la falta de apoyos, y han decidido buscar estrategias que los ayuden a generar ingresos, algunos han optado por las ventas en redes sociales.

Y es que muchos comerciantes, debido a que no pueden abrir sus negocios han optado por ofrecer sus productos en redes sociales, además de entregar a domicilio, o bien también los comerciantes han apostado por vender sus artículos y productos en sus hogares.

Así como los comerciantes establecidos, los vendedores ambulantes también han optado por vender sus artículos en los grupos de mercado libre, con la finalidad de tener ingresos durante el tiempo que tarde la contingencia.

Pero así como hay comerciantes que obedecieron estos llamados, hay otros más que mantiene sus cortinas a la mitad, permitiendo el acceso a los ciudadanos que quieran adquirir sus productos, pero además en algunos negocios aunque estén cerrados los vendedores están afuera en caso de que alguien llegue a comprar algo.

Sin embargo, en su desesperación, ya hay rumores de que se están organizado para abrir con todas las medidas, como ocurrió este lunes en la capital del estado, en donde los comerciantes optaron por abrir sus locales tras no recibir apoyos del gobierno estatal.



