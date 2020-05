Alrededor de cien comercios abrieron sus cortinas en el centro de Oaxaca

-Los comerciantes que se manifestaron este lunes dijeron que eran unos 200 comercios los que abrirían

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que este lunes comerciantes del centro histórico afirmaron que eran alrededor de 200 negocios los que abrirían sus cortinas, este martes se vio que muchos de ellos decidieron mantener cerrado y alrededor de cien si abrieron para dar servicio al público.

En un recorrido que hizo este medio de comunicación, algunas miscelaneas, zapaterías y tiendas de ropa si abrieron, asimismo se pudo apreciar un poco de más afluencia de personas en las calles del centro histórico de Oaxaca, a pesar de que la mayoría de los locales se mantenían cerrados.

A pesar de que el uso de cubrebocas en la vía pública es obligatorio, muchas personas no lo usan, incluso la operatividad en los filtros sanitarios que se instalaron en varios puntos de la ciudad han disminuido.

En varias instituciones bancarias y en las oficinas de Telecom, se mantienen las largas filas de personas que acuden a esos lugares a realizar sus transacciones y muchas de ellas continúan sin respetar la sana distancia.

Hasta el momento las autoridades municipales y estatales no han dado a conocer su postura en relación a la medida que tomaron los comerciantes del centro histórico de abrir sus negocios, pese a no ser considerada como una actividad no esencial.

