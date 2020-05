Toman protesta a Emanuel Sánchez Ñeco, como regidor de Desarrollo Urbano

-Esto tras el asesinato del entonces Regidor Gabriel Reyes Bejines

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Mediante una sesión de cabildo virtual, este lunes le tomaron protesta a Emanuel Sánchez Ñeco, como Regidor de Desarrollo Urbano, en sustitución de quien fuera regidor Gabriel Reyes Bejines.

La sesión en donde participaron la mayoría de los concejales, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, señaló que haciendo cumplir la ley organiza municipal la cual contempla lo siguiente “si el fallecido es un regidor, el ayuntamiento requería al suplente, en ausencia o negativa de éste, se nombrará a cualquiera de los concejales suplentes”.

Por lo tanto el Presidente Municipal le tomó protesta a Emanuel Sánchez Ñeco, quien a partir de este 4 de mayo, fungirá como concejal de Desarrollo Urbano, y también como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.

La sesión de cabildo fue a través de una video conferencia, debido a que el recinto oficial es un lugar reducido, por lo tanto optaron por esta forma, debido a la contingencia que se vive en el país.

Cabe hacer mención que el pasado 6 de abril asesinaron al entonces regidor Gabriel Reyes Bejines, mientras se encontraba en su taller, y fue hasta este lunes que se le tomó protesta a su suplente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario