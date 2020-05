Sudán prohíbe la mutilación genital femenina

Hoy es un gran día para las niñas y mujeres de Sudán y de todo el mundo.

Este país ha aprobado una nueva ley que prohíbe y castiga con cárcel la práctica de la mutilación genital femenina, de la que han sido víctimas 9 de cada 10 sudanesas.

A partir de ahora, cualquier persona en Sudán que se atreva a llevarla a cabo enfrentará una penta de hasta 3 años de cárcel y una cuantiosa multa como sanción.

“Esto es un paso masivo para Sudán y su nuevo gobierno”, dijo Nimco Ali de Five Foundation, una ONG que lucha por los derechos de las niñas y mujeres en Sudán y en todo el continente.

“Esta ley ayudará a proteger a las niñas de esta práctica barbárica y les permitirá vivir con dignidad”, añadió Salma Ismail, vocera de la Unicef.

Aún queda mucho por hacer. La mutilación genital aún es practicada en al menos 27 países de África, al igual que en algunos de Asia y Medio Oriente.

Y aunque la ley es un gran paso, es insuficiente para erradicar este tipo de ritos, pues están estrechamente vinculados con la cultura y las creencias religiosas de estas naciones.

Pero nos coloca un paso más cerca, y eso hay que celebrarlo.

