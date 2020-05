Se suman 2 colonias de Tuxtepec, con casos de covid-19

-Por la tarde estarían confirmando más casos y a su vez más colonias

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El corte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hasta este 3 de mayo, señalan que hasta el momento hay 21 casos confirmados en esta Jurisdicción Sanitaria número 03, de los cuales 17 están en Tuxtepec, sumando ya colonias en donde están distribuidos.

El Jefe Jurisdiccional Moisés Montalvo Asprón, señaló que estos casos están distribuidos en las agencias de Buenos Aires el Apompo con 1 caso, 3 en Macin Chico, uno más en Casas Geo, en el Sureste segunda etapa hay 2 casos, 2 más en la colonia La Rosalía, 2 en la María Luisa, 1 en el Castillo.

También se reporta 1 caso en Las Limas, 1 en la Lázaro Cárdenas y otro en la colonia Santa Cruz, sumándose el fraccionamiento Modelo con un caso, y la Colonia Santa Fe con un caso, siendo ya 12 los asentamientos en donde hay casos.

Destacó que tienen pacientes con algunos síntomas, a quienes ya se les tomaron las muestras y fueron enviadas al laboratorio estatal, y será en las próximas horas que los casos aumenten en la región, y no descartó que sean más colonias en las que haya casos.

Así se informó que ya se tienen registradas cinco muertes por covid-19, la última fue dada a conocer el pasado 2 de mayo; la víctima fue una persona de la comunidad de Macin Chico

