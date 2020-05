No existen condiciones para realizar la Guelaguetza: Murat

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que hasta el día de hoy no existen las condiciones para realizar las fiestas de la Guelaguetza 2020.

“No hemos hecho un anuncio formal. No lo vamos hacer. La ciencia nos da sorpresas y ojalá en está ocasión nos la dé”, señaló el mandatario estatal.

En entrevista radiofónica insistió que para el Covid no existe una vacuna, “si no tenemos capacidad para hacer pruebas rápidas, entonces hoy te diría que no hay condiciones para llevarla a cabo”.

“No veo que en ninguna parte del mundo vaya a regresar esto de los actos masivos, porque son las zonas donde interactuamos más de cerca que pueden generar estos brotes”, enfatizó.

Por último detalló que tendría que evaluarse.

Sin embargo, aseguró que existe un plan de reactivación económica, en dos esquemas: uno para sobrevivir a la cuarentena a través de los créditos de Bancoaxaca que se pueden dar a empresas o pequeños negocios para salir adelante y mantener el empleo. Y el segundo es reactivar la economía una vez que termine la cuarentena.

