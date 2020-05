La Roca celebra su cumpleaños con su propio tequila hecho en Jalisco

Si bien el producto iba a ser lanzado originalmente en marzo pasado, la contingencia sanitaria por el COVID-19 hizo imposible que sucediera así, no obstante, eso no evitó que la estrella comenzara a compartir con sus seguidores más sobre la marca a la espera de una nueva fecha para su lanzamiento.

Por ello este sábado el protagonista de “Jumanji” no perdió la oportunidad de celebrar su cumpleaños número 48 destapando una botella de su producto y compartiéndolo con amigos y familiares, además de sus seguidores a través de un en vivo que hizo por Instagram.

https://www.instagram.com/tv/B_qI4x_F-8I/?utm_source=ig_embed

Además, en esta fecha, el actor también recibió felicitaciones de parte de colegas de la WWE como los luchadores Vince McMahon y Triple H, y hasta de la NFL misma, donde pudo llegar a participar pero una lesión en la espalda impidió que entrara a la liga en 1990.

