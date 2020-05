Intensificará Congreso de Oaxaca, diálogos con la Sección 22 para construir nueva Ley Educativa

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de mayo de 2020.- El Congreso de Oaxaca intensificará el diálogo con maestras y maestros del magisterio oaxaqueño, para forjar la construcción de la nueva Ley de Educación para el Estado de Oaxaca, aseguró el diputado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política.

En entrevista radiofónica, detalló que: “La LXIV Legislatura del Congreso Local, es un Parlamento abierto, donde se escuchan todas las voces; la Ley de educación se armonizará con los maestros y maestras, cuyo plazo para aprobarla, vence el próximo 15 de mayo y en la que seguramente estará plasmado el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO)”.

En este sentido, anunció que en el transcurso de la semana, continuarán los encuentros con los y las maestras de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porque juegan un papel importante como lo tuvieron en la misma reforma federal: “Es momento de trabajar en unidad y construir una Ley adecuada que beneficie a la niñez oaxaqueña”, abundó.

Aseveró que esta representación popular, se encuentra comprometida y trabajando en el tema educativo, para que esta nueva Ley, sea acorde a lo que necesita la entidad.

El congresista, también anunció que sostendrán en las próximas horas una conversación virtual con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien abordaron, entre otros temas, la reforma educativa estatal

“No hay doble discurso ni madruguete, los y las maestras deben tener confianza porque es un tema que nos interesa a todas y todos; tener una Ley acorde a las necesidades de Oaxaca”, finalizó.

