Inicia Fiscalía General investigación por hechos violentos suscitados en San Mateo del Mar

Comunicado

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), investiga los hechos ocurridos la madrugada este 3 de mayo en la jurisdicción de San Mateo del Mar –región del Istmo de Tehuantepec, donde se reportó el ataque de un grupo de personas a la altura de la entrada de la agencia municipal de Huazantlán del Río.

Derivado de esta acción, se reporta de manera preliminar el fallecimiento de una persona del sexo masculino por proyectil de arma de fuego, identificada como F. V. G.

Por estos hechos, la Fiscalía General, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, inició la carpeta de investigación 14516/FIST/SALINA/2020 por el delito de homicidio calificado.



Asimismo, se inició la carpeta de investigación 14495/FIST/SALINA/2020 por el delito de lesiones, daños y privación ilegal de la libertad contra un masculino identificado como J. O. F., quien ya fue localizado y entregado a sus familiares.

Sobre este caso, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General dictó medidas de protección en favor de las víctimas J. O. F., y J. L. CH., así como de sus familiares, por lo cual giró oficio ordenando a la Secretaría de Seguridad Pública para que elementos de seguridad den cumplimiento inmediato a las mismas.

Asimismo, se reportaron dos viviendas, cuatro vehículos de motor, una camioneta y dos mototaxis incendiados en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar.

Inmediatamente después de tener conocimiento de los hechos, personal de la Fiscalía General se trasladó al lugar y efectuó las diligencias iniciales respectivas a cargo de agentes del Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigación y Peritos, quienes en estrecha colaboración con autoridades policiales trabajan para aclarar con prontitud estos hechos y fijar las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar y esclarecer este hecho, para que ningún delito quede impune y aplicar la ley contra quien o quienes resulten responsables.

