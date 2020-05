Habilitan 4 hospitales de Oaxaca para pacientes de Covid-19 que requieran terapia intensiva

-Estos hospitales son el hospital de la mujer y niño oaxaqueño, el hospital materno infantil de Juchitan y los hospitales de la SEDENA en Ixcotel y en Cd. Ixtepec

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El hospital de la mujer y niño oaxaqueño, el hospital materno-infantil de Juchitan, así como los dos hospitales de la SEDENA (Ixcotel e Ixtepec), sólo atenderán a pacientes con Covid-19, que requieran atención de terapia intensiva, así lo dieron a conocer autoridades militares este lunes.

Mencionó que en estos cuatro hospitales ya no se atenderá a la población en general que presente síntomas de coronavirus, como en se dio a conocer al principio de la emergencia sanitaria por parte del gobierno del estado, cabe mencionar que estos cuatro hospitales son operados por personal de la SEDENA.

En el caso del hospital de la mujer y niño oaxaqueño, la plantilla laboral está conformada por 51 personas, entre médicos generales, especialistas, enfermeros generales y especialistas, personal adminsitrativo y afanadores, además dieron a conocer que ese nosocomio cuenta con doce camas de terapia intensiva.

Asimismo indicó que se tiene proyectado que se habiliten otra trece camas más, para llegar a veinticinco camas, cada unidad de terapia intensiva cuenta con una cama, un ventilador, bombas de impulsión para suministrar los medicamentos y monitor de signos vitales.

Las autoridades militares explicaron el proceso que se seguirá para atender a estos, primero lo establizarán en el área de choque y una vez estabilizado, lo ingresarán al área de terapia intensiva, además se habilitó un área de observación con cinco camas, en caso de un ingreso masivo de pacientes.

Comentarios

