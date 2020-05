Fallecido de Chiltepec dio negativo de Covid-19, informó el presidente municipal

-Pidió a la población a respetar a la familia y a no bajar la guardia para evitar que haya más contagios de esta enfermedad

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de San José Chiltepec Martín García Hernández, informó que el fallecimiento del señor Elpidio Cruz Rodríguez no fue por Covid-19, esto de acuerdo a los resultados de las pruebas de laboratorio que se le hicieron.

En días pasados se reportó el fallecimiento de una persona del municipio de Chiltepec, quien presentaba síntomas de Covid-19, por ello se procedió a la inhumación del cuerpo conforme a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el edil mencionó que en ningún momento pagó o se firmó para que este procedimiento se llevara de esa forma.

Por ello pidió a la población que se respete a esta familia, así como a redoblar esfuerzos, para que en el municipio no se presenten más casos de Covid-19, pues hasta el momento esa población registra un caso confirmado, el cual ya fue dado de alta por parte del personal del hospital general de Tuxtepec.

Además pidió estar atentos a la información que den a conocer las autoridades federales y estatales y mencionó que no deben confiarse, para evitar brotes o contagios de esta enfermedad en el municipio.

