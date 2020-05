Exitosa operación de Pedro Lezama, reportan familiares

-Sin embargo deben esperar 72 horas para ver como evoluciona su intestino

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la operación que se le realizó este día a Pedro Lezama Hernández, familiares reportan que está estable, pero que tienen que esperar 72 horas para conocer cómo va evolucionando su intestino, debido que esta operación fue para reconectárselo.

Esta fue la sexta cirugía a la que Pedro, el becario del programa Jóvenes construyendo el Futuro se somete, y a decir de los familiares esperan que todo avance de de manera positiva, para que pronto pueda estar de regreso a Tuxtepec.

Hay que recordar que Pedro Lezama estaba como becario en el ayuntamiento de Tuxtepec, y mientras entregaba laminas como parte de un gobierno municipal, tuvo un accidente y aunque en un principio las esperanzas que le dieron a la familia no eran muy positivas, Pedro se aferró a la vida y tras estar internado en la capital del estado, fue enviado a la ciudad de México, en donde actualmente está internado.

Es en la Ciudad de México que se da a conocer este accidente a nivel nacional, y lo que provocó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informara que investigará para dar con los resultados.

