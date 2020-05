Destinan suficiente espacio en panteón de Tuxtepec, para víctimas de covid-19

-Posterior a la pandemia informarán a las personas cuales son las perpetuidades en donde está su familiar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Servicios Públicos José Humberto Villamil Azamar, señaló que el área que está designada para inhumar a las personas que fallezcan por covid-19, y que está en el Panteón Nuevo Despertar, es un espacio grande para las defunciones que se presenten.

Y es que hasta el momento se tiene el reporte de cinco personas que fallecieron por este virus, por lo tanto, señaló que el área que tienen es suficiente para lo que se pueda presentar, aunque no especificó las medidas de la misma.

Aunque estos espacios están en la que denominaron área covid-19, tienen el mismo costo que cualquiera otra perpetuidad, sin embargo están otorgando todas las facilidades para las personas que pierdan a un familiar a causa de covid.

Posterior a que pase la pandemia, los familiares conocerán en que perpetuidad está sepultado su familiar, ya que por el momento no se permite velarlo y mucho menos el acompañamiento de las personas al momento de inhumarlo, “se lleva un registro de todos los que s están inhumando, una vez que pase la contingencia, en su momento se lo haremos saber” puntualizó.

Agregó que las 2 cuadrillas están tanto en el Panteón Nuevo Despertar como en el Jardín de los Sueños, están capacitadas para llevar cabo todos los protocolos de seguridad al momento de sepultar a una persona que fallezca a causa de covid.

