Balean a sujeto al interior de su domicilio en Huajuapan

Con fuente VivoNoticias

La tarde de este lunes, un hombre fue encontrado sin vida, al interior de un domicilio, en la ciudad de Huajuapan de León.

A través de una llamada de emergencia al Centro de Control y Comando (C2), fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida, con lesiones producidas por arma de fuego.

Al sitio acudieron los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre, sin embargo, este ya había perdido la vida.

Hasta el momento, no se tiene los datos generales de la víctima, así como también se desconoce el móvil del hecho.

En el lugar, se encuentran corporaciones de seguridad pública y agente del a ministerio público para levantar el cuerpo e iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Comentarios

