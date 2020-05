Aumentan casos de neumonía atípica en Veracruz, son considerados COVID-19: Neumólogo

Con fuente RadioXEU

“En Veracruz efectivamente se está incrementado los casos de neumonía intersticial, aunque salga negativo el PCR, el 50 o el 70% de los casos puede salir positivo y un 50 o un 30% pueden salir negativos, ósea no es una prueba 100% confiable, lo que estamos, lo que estamos utilizando más para hacer un diagnostico de neumonía atípica es la tomografía, la tomografía es más sensible”.

Y aclaró: “Toda la neumonía atípica en este momento debe ser considerada COVID, así esté la prueba negativa , a lo mejor para fines epidemiológicos se reportará como neumonía atípica, pero para fines médicos eso es COVID”.

Señaló que desafortunadamente algunas personas no han entendido que deben de tomar las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus, siguen en la calle y sin utilizar cubrebocas.

Reiteró que se registra un aumento de un 300 % en los casos de neumonía atípica que reciben en los hospitales de la Ciudad de Veracruz, “Pues prácticamente en toda la Ciudad de Veracruz estamos viendo un incremento”, enfatizó.

Destacó que en la Ciudad de México la epidemia se está saliendo de control y mientras allá no se controle y siga el movimiento de personas hacia Veracruz, acá los casos continuarán.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario