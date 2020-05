Ya van 5 defunciones en Tuxtepec, por covid-19

Se reportan además 21 casos confirmados y 8 están como sospechosos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), confirmaron la muerte de la quinta persona en Tuxtepec a causa de covid-19, la víctima era un hombre de 67 años.

La última defunción fue de un hombre originario de Macin Chico y se dio el pasado miércoles por la noche y fue inhumado la tarde del jueves 30 de abril en el panteón Nuevo Despertar, sin embargo fue hasta este sábado 2 de mayo que los SSO lo dieron a conocer debido a que estaba hospitalizado en el IMSS.

El primer fallecido se reportó el pasado 21 de abril y fue un señor de 70 años originario de Tuxtepec y tenía su domicilio en la colonia María Luisa, posteriormente el jueves 23 se reportó la segunda muerte de un hombre de 59 años de edad, originario de la comunidad de Macín Chico del municipio de Tuxtepec, siendo dos que se reportan en esta comunidad.

La tercera muerte fue de una mujer de 55 años que falleció la madrugada del viernes 24 de abril en el IMSS de Tuxtepec originaria de Buenos Aires el Apompo; la cuarta defunción fue de un joven de y a quien inhumaron el pasado domingo 26 de abril, y este sábado se confirmó la muerte de un hombre originario de Mazin Chico, sin embargo el deceso ocurrió el jueves 30 de abril.}

Hasta el corte de este 2 de mayo, por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), confirman 21 casos de covid-19 en esta Jurisdicción Sanitaria número 3, del total reportados a nivel regional en Tuxtepec se concentran 17, 2 más en Loma Bonita, uno en Soyaltepec y otro en Chiltepec.

Comentarios

