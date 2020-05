Covid, exhibe carencias en infraestructura de escuelas de Oaxaca, asegura la S-22

El vocero de la S-22 señaló que no hay educación a distancia en Oaxaca ante la falta de infraestructura

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A más de un mes de que no hay clases en el país, y que en algunos estados haya clases en línea, en Oaxaca, aseguró el vocero de la sección 22 Wilbert Santiago, que la contingencia está exhibiendo las carencias que existen en el sector educativo, ya que en muchas comunidades no hay condiciones para que los estudiantes tomen clases a distancia.

Aseguró que a través del PTEO exigen que disminuyan las carencias en el ámbito de infraestructura y equipamiento, ya que la mayoría de las instituciones del estado carecen de estos dos elementos, y por lo tanto esto ha impedido que en la mayoría de las escuelas de nivel básico en el estado no haya educación a distancia.

Así mismo, dijo que para no afectar a los estudiantes los maestros se están dando a la tarea de buscar alternativas para que los alumnos no resulten afectados, ya que llevan más de un mes que no van a las aulas, y este tiempo podría extenderse otro mes más.

Agregó que la sección 22 cuentan con un calendario alternativo, el cual aseguró que seguirán impulsando, y van a valorar que acciones van a seguir implementando una vez que regresen después de esta pandemia

Destacó que no hay una fecha para regresar, ya que lo que buscan es que haya las condiciones sanitarias para o poner en riesgo a los estudiantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario