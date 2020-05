Suman 24 muertes por consumo de alcohol adulterado en Jalisco

El brote de intoxicación por consumo de alcohol adulterado en los municipios de Mazamitla y Tamazula, en Jalisco, cobró la vida de una persona y dos más fueron hospitalizadas.

Hasta este viernes, se acumularon 24 fallecimientos y 74 personas afectadas.

Los pacientes reportaron ser originarios de Tamazula, Mazamitla, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tuxpan y Valle de Juárez.

Un transportista de El Salto, quien ingirió alcohol en Tamazula y otro con residencia temporal en Mazamitla, originario de Cajititlán, son los afectados en Jalisco y un caso es de Sahuayo, Michoacán.

El viernes continuaban hospitalizadas 32 personas y 18 fueron dadas de alta por presentar mejoría, reportó la Secretaría de Salud de Jalisco. La gran mayoría de los intoxicados son varones cuyas edades oscilan entre los 19 y 83 años.

Entre las defunciones, 22 han sido hombres y dos mujeres, con un rango de edad de 28 a 83 años y corresponden a los municipios de Tamazula (14), Mazamitla (7), Zapotiltic (1), Ciudad Guzmán (1) y Sahuayo, Michoacán (1).

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), emitió el 27 de abril un Comunicado de Riesgos para alertar a la población sobre el peligro de consumir un alcohol de caña de 96 grados, marca “El Chorrito”, que de acuerdo con las investigaciones fue el causante del brote de intoxicación.

El producto señalado mostró la presencia de altas concentraciones de metanol.

Este jueves 30 de abril Coprisjal emitió un segundo Comunicado de Riesgos para evitar el consumo de licores artesanales conocidos como ponches, rompopes, licores o cremas, en cuya composición intervenga el alcohol en cualquier graduación.

