Quitan a director del Hospital Civil por desmentir al gobernador; rechazan imposición

Yuri Sosa

Oaxaca, Oaxaca.- Por haber refutado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien denunció robo de materiales, fue cesado el director del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” de la ciudad de Oaxaca, Ernesto Garzón.

No obstante, la medida fue calificada como un acto de represión y hostigamiento por parte de la base trabajadora, que en asamblea rechazó el nombramiento de Jesús Alejandro Ramírez Figueroa como nuevo director por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Esta mañana se dio a conocer una minuta de acuerdo firmada por el Consejo Técnico del hospital, en que otorgan “el respaldo total y absoluto” al doctor Ernesto Garzón. Además, solicitan la presencia inmediata del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, con el fin de que aclare la situación.

El secretario general de la Subsección 07, de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Alberto Vásquez San Germán, señaló que el Consejo Técnico determinó en reunión de esta mañana no aceptar la imposición del Gobierno del Estado ejecutada este 1 de mayo, por lo que el personal sigue en reconocimiento de la labor de Ernesto Garzón Sánchez.

Hasta el momento, dijo, la directiva del hospital no cuenta con ningún documento que avale la renuncia de Garzón Sánchez, quien se encuentra al frente del nosocomio desde hace poco más de dos años; fue designado el 20 de diciembre de 2017.

El representante sindical indicó que la elección del director de este nosocomio se realiza por medio de un Consejo Técnico y como requisito debe ser de la base trabajadora, pues son los que conocen las necesidades del hospital, así como su desempeño puede ser juzgado o reconocidos tras culminar su cargo.

Para la base trabajadora, la intensión de los Servicios de Salud de Oaxaca de sustituir a Garzón Sánchez es un acto de represión en su contra, luego que el director aclaró que en el hospital no existió el robo de equipo médico para combatir el Covid-19, así como señaló que no habían recibido insumos para enfrentar la contingencia.

“Quieren un director sumiso, que no reclame, como la hecho el actual”, dijo el subdelegado de la Sección 35 del SNTSA.

Agregó que Jesús Alejandro Ramírez Figueroa no cuenta con la calidad moral para dirigir el nosocomio más grande del estado.

El médico fue destituido recientemente como director del hospital de Salina Cruz, pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca, luego de ser señalado por la base trabajadora de negligencia en sus capacidades para resolver los problemas y necesidades en el centro médico.

