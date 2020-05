Niega regidora de Tuxtepec, que despensas de su domicilio sean con recursos públicos

-Señaló que las despensas estaban en su casa porque ella las compró y posteriormente empezará la entrega

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse a conocer en un video en redes sociales, en donde exhiben a unas personas bajando despensas en el domicilio de la Regidora de Educación, cultura y deporte del Ayuntamiento de Tuxtepec, Sonia Castro González, ésta aseguró que las despensas que están resguardadas en su domicilio las adquirió con recursos propios, para apoyar a algunas familias del municipio.

Molesta por lo ocurrido en redes sociales, puntualizó que reprueba lo que circuló en redes sociales en asegurar que las despensas son parte del programa alimenticio del gobierno municipal; con tickets de compra en mano especificó que las despensas las adquirió con dinero propio para ayudar a quienes más lo necesitan apoyándose del grupo de ciudadanos denominado, Los Legendarios.

Agregó, “no dejaré que se me sigan adjudicando hechos falsos y seguiré apoyando a mi gente y procederé legalmente contra cualquier persona que me cause dañen moral”, añadió “lo que están haciendo es denostar, lo que están haciendo es dañar mi vida personal porque, porque se atrevieron a ir a grabar frente a mi casa, como está la situación es un peligro que sepan donde vive cada uno”.

Así mismo explicó que las despensas estaban en su domicilio porque ella las compró y decidieron resguardarlas para que posteriormente se realice la entrega, y por lo tanto no necesita pedirle permiso a alguien para tenerlas en su domicilio “yo las compre y las lleve a mi casa, no podría comprar y llevarlas a su casa, no podría comprarlas y llevarlas al ayuntamiento porque es mí dinero, es mí recurso no del ayuntamiento”, agregó.

En compañía de algunos integrantes de los Legendarios, responsabilizó al reportero de El Piñero, de lo que le pueda ocurrir, ya que reiteró que no puede quedarse callada después de lo que se dijo en redes sociales, cuando ella únicamente se sumó a apoyar a las familias más vulnerables en coordinación con los Legendarios.

