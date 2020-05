Inicia Irineo Molina entrega de regalos a ganadores del “Día del Niño”

-Rifa de bicicleta será el próximo 7 de mayo, consulta las bases

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Por instrucciones del diputado federal Irineo Molina Espinoza, y tal como quedó establecido en el programa realizado el 30 de abril con motivo de la celebración del “Día del Niño”, inició la entrega de juguetes a los participantes ganadores en la zona centro de Tuxtepec y algunas colonias aledañas.

Cada uno de los niños ganadores recibirá su regalo hasta la puerta de su casa con las medidas sanitarias correspondientes, de ahí que el diputado federal Irineo Molina Espinoza pidiera paciencia, al recordar que el grupo con el que se trabaja en estos momentos es reducido por la contingencia sanitaria que se vive y por lo tanto la entrega de juguetes culminará el próximo día lunes.

De igual forma recordó que la rifa de la bicicleta pendiente será el día 07 de mayo y las bases son:

1.- Grabar un video con una duración de 30 segundos con Mamá o Papá, con el mensaje “Quédate en casa” invitando a todas las personas a que se cuiden y eviten la propagación del COVID-19.

2.- Deberán subirlo a mi página, dentro de los comentarios de la transmisión del Día del niño.

3.- El mensaje que más “likes” obtenga será el ganador.

¡Así que a participar!

